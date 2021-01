Meta, anche il liceo Publio Virgilio Marone pronto al via. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca lo ha confermato nel corso della diretta Facebook della giornata di oggi: dopo la sentenza del Tar, le scuole superiori ripartiranno il 1 febbraio e si è ora al lavoro per la nuova ordinanza.

Anche il liceo Publio Virgilio Marone di Meta, in Penisola Sorrentina, è pronto. Un licedo di eccellenza fra i milgiori della provincia di Napoli e del Sud Italia frequentato da Studenti di Sorrento, Vico Equense, ma anche tantissimi di Positano e Praiano in Costiera amalfitana.

Noi di Positanonews abbiamo sentito la Dirigente Scolastica Immacolata Arpino ed il Vicepreside Giovanni Ruggiero.

“Abbiamo ancora otto nove giorni ma siamo praticamente pronti. Rispetto alla struttura, infatti, ovvero a come i ragazzi staranno in classe, avevamo già provato, quindi il problema non c’è, entreremo al 50 percento”, ci hanno detto.

“Quello che al momento è al vaglio dello staff – hanno aggiunto – è se sarà obbligatorio sfalsare gli orari, si parla di far entrare un gruppo di ragazzi alle otto e l’altra metà alle dieci. Se sarà così lo sapremo nei prossimi giorni. Ma siamo preparati a tutte le eventualità . Come conseguenza, ovviamente, a seconda del gruppo di cui faranno parte, alcuni ragazzi usciranno un po’ prima, altri un po’ dopo, a rotazione. Ma questo lo sapremo solo nei prossimi giorni. ”

Sarà emanata una circolare dettagliata dalla dirigente scolastica Immacolata Arpino e solo a quella bisognerà attenersi, intanto famiglie e studenti si comincino a preparare dopo quasi un anno di DAD la transizione non sarà facilissima, ma la scuola in presenza , in sicurezza, è un diritto inderogabile.