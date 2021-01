Meta, all’età di 87 anni ci lascia Luciano Danza

Meta. All’età di 87 anni ha concluso la sua esistenza terrena Luciano Danza. A darne il triste annuncio i figli Davide, Emma, Rosellina, Carolina e Carmine, i generi, la nuora, la sorella Ermelina, i nipoti ed i parenti tutti che lo hanno amato in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa.

Le esequie saranno celebrate martedì 12 gennaio alle ore 16.00 nella Basilica di Santa Maria del Lauro in Meta. Dopo il rito funebre la salma proseguirà per il crematorio di Domicella (Av). In ossequio alle disposizioni del governo italiano si dispensa dalle visite.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari per il lutto che li ha colpiti.