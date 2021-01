Meta, 5 nuovi casi di Coronavirus ed una guarigione. Sono 36 gli attualmente positivi

Il Comune di Meta aggiorna la situazione epidemiologica in città comunicando che in data odierna si registrano 5 nuovi casi di Coronavirus, tutti collegati a diversi nuclei familiari. Si tratta di una 70enne, una 74enne, un 62enne, un 38enne ed un bambino al di sotto dei 5 anni di età non frequentante plessi scolastici del Comune di Meta. Al contempo si dà notizia dell’avvenuta guarigione di un cittadino. Salgono, quindi, a 36 gli attualmente positivi al Covid-19sul territorio comunale.