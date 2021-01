Messi: contratto faraonico da 555 milioni con il Barcellona.

Barcellona. Lo scoop è stato pubblicato stamane dal quotidiano El Mondo. Lionel Messi, uno dei giocatori più talentuosi della nostra epoca nel 2017 è riuscito a strappare un contratto da record da 555 milioni di Euro. A cinque mesi esatti dalla scadenza del vincolo tra il fuoriclasse argentino e la squadra a cui ha dedicato la sua intera carriera la testata spagnola ha infatti pubblicato in esclusiva il contratto dell’argentino Messi con l’ FC Barcellona nel quale sono riportate tutte le cifre dell’accordo fatto dalla Pulce nelle ultime quattro stagioni.

La lettura delle clausole presenti nel faraonico contratto mostra come, per accontentare la sua stella, il Barcellona abbia di fatto messo a repentaglio la sua solidità economica. 555.237.619 euro lordi dal novembre 2017 al prossimo 30 giugno, data in cui scadrà l’attuale contratto di Messi, che ha già incassato un premio alla firma pari a 115 milioni euro e uno per la ‘fedeltà’ da 80 milioni. Secondo quanto rivelato da ‘El Mundo’ il contratto, tra parte fissa e parte variabile (evidentemente di facile accesso, perché anche se nelle ultime tre Champions il Barcellona non ha mai raggiunto la finale Messi si è comunque già portato a casa il 92% del totale) vale quasi 139 milioni di euro a stagione. Il costo di oltre 500 milioni è infatti la metà del suo attuale debito. Cifre mostruose che hanno certamente contribuito a ridurre il Barça nella drammatica condizione attuale, con oltre un miliardo di debiti e un monte stipendi che assorbe oltre il 74% dell’intero fatturato del club.

L’FC Barcellona ha annunciato che farà causa al quotidiano El Mundo per aver pubblicato questa notizia. Anche lo staff del giocatore ha dato mandato ai suoi avvocati di agire non solo contro il giornale ma anche contro coloro che sono coinvolti nella fuga di notizie.

Messi l’anno scorso, al termine della stagione sportiva, è stato vicino a lasciare la società sportiva dopo alcuni battibecchi con il presidente Josep Maria Bartomeu. Ora La fuga di queste notizie non farà altro che alimentare i suoi dubbi di lasciare una delle squadre più titolate di Spagna e d’Europa.