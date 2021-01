Meridbulloni: incontro in regione. E le proteste degli operai all’esterno

Castellammare di Stabia. Vertenza Meridbulloni: audizione in consiglio regionale. I consiglieri PD Loredana Raia e Massimiliano Manfredi intervengono per stigmatizzare l’assenza dell’azienda e il sottrarsi al confronto.

“Non arretreremo di un centimetro e la Regione Campania farà tutti gli sforzi possibili per salvare 81 famiglie. Attivare la cassa integrazione subito, dare respiro ai lavoratori ed accompagnarli in un percorso che porti a una soluzione stabile e unitaria. Non possiamo perdere le professionalità delle maestranze stabiesi e di conseguenza depauperare un territorio che vive d’indistria”.