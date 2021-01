Meridbulloni: incentivi per 20 milioni per chi assume gli operai

Castellammare di Stabia. Oramai ogni giorno cerchiamo di seguire la vicenda che vede protagonisti gli operai di Meridbulloni e il loro futuro incerto. Ieri c’è stato anche un vertice in Regione, ecco cosa ne è uscito.

Un contratto di sviluppo da 20 milioni di euro per chi garantisce lavoro agli 81 operai di Meridbulloni. E’ la proposta che la Regione Campania è pronta a mettere sul tavolo per convincere il Gruppo Fontana a fare marcia indietro rispetto alla decisione di trasferire la produzione da Castellammare di Stabia alla Ibs di Torino. Una cifra che resterebbe a disposizione anche se la holding brianzola non facesse dietrofront, ma spuntasse un’altra società pronta a metterli sotto contratto.

La proposta è stata avanzata nel corso della Commissione Attività Produttive della Regione Campania, presieduta dal consigliere regionale Giovanni Mensorio, e accolta da tutti i partiti. Ma non è stato possibile discuterla con il Gruppo Fontana, che ha deciso di disertare il tavolo di confronto dopo aver avviato una discussione privata con la sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico, Alessandra Todde.

L’assenza della società è stata stigmatizzata da tutti i partiti, che hanno chiesto alla giunta regionale presieduta da Vincenzo De Luca di chiedere la convocazione di un tavolo di confronto a Roma al quale far partecipare anche i consiglieri regionali della commissione. Il problema, però, è che il tempo scorre e restano 25 giorni per scongiurare il licenziamento degli operai, che non accetteranno di trasferirsi in Piemonte.

Domani è in programma l’ennesimo incontro tra l’azienda e le parti sociali all’Unione Industriale di Napoli, ma a differenza dei precedenti il Gruppo Fontana formulerà le proposte ai singoli dipendenti, che dovrebbero essere messi sotto contratto dalla Ibs e cominciare a lavorare nello stabilimento di Buttigliera Alta, in provincia di Torino, dal primo febbraio. I sindacati hanno ribadito nel corso della Commissione in Regione Campania, che si tratta di un licenziamento mascherato poiché ai lavoratori è stato concesso pochissimo tempo per fare una scelta.