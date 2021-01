Meridbulloni di Castellammare di Stabia, gioia anche per un operaio di Positano

Oggi è una giornata importante per la Meridbulloni. Dopo un lungo periodo di incertezze sul futuro arriva la notizia che porta gioia tra i lavoratori: il Gruppo Vescovini è pronto a rilevare lo stabilimento stabiese e ad assumere i lavoratori già entro il 1 febbraio. Tra i tanti operai a gioire per questa notizia tanto attesa anche il positanese Raffaele Porzio del parcheggio Anna, che lavora proprio presso la fabbrica stabiese e che oggi finalmente ha potuto tirare un respiro di sollievo, così come è accaduto anche per gli altri operai di Sorrento e Vico Equense. Raffaele Porzio ha dichiarato al nostro giornale: “Dopo una dura lotta ce l’abbiamo fatta”.

Noi di Positanonews abbiamo seguito la vicenda dall’inizio e siamo felicissimi per il lieto fine che porta serenità in tante famiglie.