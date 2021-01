Mercato Juve Stabia: per due che vanno c’è uno che viene

Il mercato della Juve Stabia è in continuo fermento: la società ha comunicato quest’oggi ben due cessioni ed un acquisto. Da una trattativa con il Bari è scaturita la cessione di Niccolò Romero, attaccante classe ’92, che ha siglato 4 reti in 19 presenze con le vespe nella prima parte di stagione e che passerà poi al Potenza per il finale di campionato. Per una cessione al Bari ne è uscito anche un acquisto dal capoluogo pugliese: si tratta del difensore Giuseppe, classe ’99 che non ha mai trovato spazio nelle ultime due stagioni in biancorosso e che ha raccolto una sola presenza nello scorso campionato di Lega Pro. Esposito è nato a Napoli e nel Napoli ha avviato la sua carriera calcistica. Una terza trattativa riguarda il centrocampista Giovanni Volpicelli, ceduto alla Paganese e che in gialloblù non conta alcuna presenza. Di seguito i tre comunicati della Juve Stabia:

“Rendiamo noto che è stato perfezionato l’accordo con la SSC Bari per la cessione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Niccolò Romero, classe ’92. La S.S. Juve Stabia ringrazia il giocatore per la correttezza e la professionalità sempre dimostrati”.

“La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dalla SSC Bari, a titolo definitivo, del difensore Giuseppe Esposito, classe ’99. Il calciatore, natio di Marano di Napoli, è cresciuto calcisticamente nella SSC Napoli ed ha vestito anche la maglia della Fermana”.

Rendiamo noto che è stato perfezionato l’accordo con la Paganese Calcio 1926 per la cessione del diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Giovanni Volpicelli, classe ’99. La S.S. Juve Stabia ringrazia il giocatore per la correttezza e la professionalità sempre dimostrati”.“