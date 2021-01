Menomale che c’è Bakayoko!

Gattuso è salvo. Nella Dacia Arena dove si consumò l’avventura di Ancelotti a Napoli, Bakayoko salva il Napoli, Un Napoli sempre più pietoso che si appoggia sui colpi dei propri giocatori. Come Insigne al Maradona alla Dacia Arena a regalare la vittoria agli azzurri. Sceso in campo con un 4-4-2 la squadra di Gattuso domina i primi 20 minuti. Partita di fatica degli azzurri. Dopo 13’ di studio gli azzurri usufruiscono di un rigore per un fallo netto di Bonifazio su Lozano. Alla battuta va sentenza Insigne ed è 0-1 La squadra azzurra ha un Fabian Ruiz che in fase offensiva riscatta le ultime prestazioni. Purtroppo Gattuso è bravo a non saper individuare il vero problema del Napoli Il Napoli manca di un centrale di centrocampo. Avrebbe Demme ed Elmas a centrocampo. Non si può pretendere che un giocatore dalla classe di Fabian Ruiz faccia il mediano su Mandragora. L’Udinese in più delle volte s’invola centralmente là dove è terra di nessuno. In due minuti il Napoli cerca il raddoppio. Al 24’ Cross per El Chuky che in tuffo colpisce di testa, Musso vola e devia in angolo. e al 25’ Un tiro di Lozano, Petagna devia di testa, miracolo di Musso che manda ancora in angolo. Il Napoli come Tafazio si fa male da solo. Errore di Rrhamani che passa a Meret, il pallone è intercettato da Lasagna che segna, Dal 49 al 54’ il Napoli produce il massimo sforzo per raddoppiare. Al 49’ Doppia occasione incredibile per il Napoli! Zielinski ci prova di destro ma Musso salva, poi Insigne entra in area cerca il secondo palo, palla di poco fuori Al 54’ Maksimovic di tacco cerca il raddoppio. Da questo momento in poi è la pietà più completa Il Napoli viene imbucato più volte centralmente. La cosa che ha rabbia e stupore che Gattuso non faccia giocare un equilibratore come Demme L’Udinese più volte tenta in contropiede la via del goal. 59′ – De Paul! Conclusione da fuori area che esce di poco. Al 54′ Deviazione sul primo palo di Maksimovic sulla punizione calciata da Insigne, palla sull’esterno della rete Al 56′ – Sbaglia Mario Rui, parte l’Udinese in contropiede, conclusione di Stryger Larsen, Meret salva ancora di piede. Al 58′ Ennesima ripartenza dell’Udinese, De Paul per Lasagna, Meret ancora di piede respinge. Il Napoli risponde con Insigne ma il suo tiro centrale è parato da Musso. Il mister inserisce Elmas al posto di Fabian, che comunque ha giocato abbastanza bene, per equilibrare la squadra Si arriva al sospirare della partita quando Bakayoko scaccia i fantasmi della Dacia Arene e di testa segna al 90’ Si vince e questo è importante ma i problemi restano Anzi resta solo un problema da risolvere. Il mister che ancora una volta sbaglia tutto o quasi