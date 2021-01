Matrimoni senza confini in Costiera Amalfitana; quando l’amore non ha confini e vincoli di etnia, orientamento sessuale e religioso

La Costiera Amalfitana è tra le top 10 delle mete preferite dagli stranieri che scelgono di convolare a nozze in Italia.

Questa scelta è legata alla nostra cultura, l’amore per l’arte il buon cibo e le nostre tradizioni.

La Costiera Amalfitana che racchiude paesi che sono la perla dell’ Italia come Amalfi, Ravello, Positano, Praiano, Sorrento, Capri ma anche Procida (candidata come capitale della cultura) Ischia e tutto il golfo di Napoli, sono lo scenario perfetto per un matrimonio stile Dolce Vita Amalfitano.

Decorazioni in tema Vietresi, con limoni della costiera come centrotavola rappresentano per buona parte degli stranieri la motivazione a scegliere l’Italia come destinazione.

Negli anni la Costiera Amalfitana con i suoi abitanti sono stati abili ed intuiti offrendo la propria ospitalità a persone di tutto il mondo di qualsiasi etnia, orientamento sessuale e religioso.

Infatti Francese Photography come Italian Destination Wedding Photographer located on Amalfi Coast è leader e promotore dell’amore.

Nella loro carriera le sorelle Francese hanno celebrato Matrimonio del Rito del The Cinese, Matrimoni Giapponesi con benedizione Cattolica, Matrimoni Indiani, Matrimoni Ebraici, Simbolici Stile Americano, Matrimoni Protestanti, Matrimoni Cattolici e Matrimoni Ortodossi.

Grandi sostenitrici delle diversità; Francese Photography pensando fortemente che:

“l’amore non ha confini non ha colore e non ha religione” per un futuro diverso in un mondo pieno di amore, tolleranza, innovazione, generosità e misericordia.

LOVE

Francese Photography