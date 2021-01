Matías Morla potrà accedere al fascicolo sulla morte di Diego Maradona -Soddisfatte le tre sorelle del Pibe De oro

L’avvocato Matías Morla potrà finalmente accedere al dossier sulla morte del suo amico, Diego Armando Maradona. Perché? Il giudice di garanzia Diego Martínez, surrogato del caso durante la fiera giudiziaria, ha accettato come vittime Claudia Nora “Cali” (49), Ana Estela (70) e Rita Mabel “Kity” Maradona (67), sorelle della star che Patrocinati dall’avvocato insieme al collega Yamil Castro Bianchi, la decisione è stata presa appena tre giorni dopo l’inizio delle ferie del magistrato incaricato delle indagini, Orlando Díaz. Il caso si intitola “Luque, Leopoldo Luciano sull’abbandono di persona – Indagini sulle cause di morte”. Oltre al neurochirurgo che ha curato Maradona e che lo ha operato per un ematoma subdurale, è indagato lo psichiatra Agustina Cosachov.Gli avvocati hanno presentato l’atto di nascita di “Kity” e il certificato di matrimonio di “Don Diego” e “Doña Tota”, i genitori di Diego, per certificare la relazione. Ma non è stato un compito facile, poiché le suore avevano perso i documenti e le donne erano state registrate diversi anni dopo la loro nascita nella provincia di Buenos Aires e non a Esquina, Corrientes, loro città natale.

El acta de matrimonio de “Don Diego” Maradona y “Doña Tota”.

“Come sorelle del defunto, abbiamo urgente bisogno di sapere cosa è successo, come è successo, se ci sono responsabili e cosa si sta facendo nella causa”, hanno affermato nella lettera, a cui Clarín ha avuto accesso.Inoltre, hanno osservato che “le uniche informazioni” che hanno provengono “dai media, che a volte tendono anche a contraddire ciò che viene esposto ogni minuto e così via”.

La documentación que prueba el parentesco de las hermanas Maradona con el astro

“Sig. Procuratore e Sig. giudice, non vogliamo che ci sia pietà se ci fosse una persona responsabile per il eventi accaduti. Non solo nostro fratello ci ha lasciato, ma il popolo argentino e il mondo non hanno più il loro idolo vivo. Anche se Diego Armando Maradona sarà sempre nei cuori e nelle menti di tutti, crediamo che dovrebbe essendo con noi da molto più tempo “, hanno aggiunto. Diego Chitoro Maradona e Dalma Salvadora Franco hanno avuto otto figli (cinque femmine e tre maschi). “Doña Tota” (81) è morta nel 2011. “Don Diego” (87), nel 2015.

Nella prima fase delle indagini, il giudice Díaz aveva respinto la richiesta perché riteneva che esistessero altri attori con diritti maggiori delle sue sorelle. Ma Morla fece appello e la Camera di San Isidro fu d’accordo con lui. Il magistrato ha accettato ma ha richiesto la documentazione di supporto del rapporto. Una volta consegnate le carte, e con Martínez a capo del tribunale, hanno ricevuto l’approvazione considerando che “i legami fraterni invocati” sono stati accreditati.Oltre ad avere accesso al caso, Morla, fortemente estranea a Dalma e Gianinna Maradona, potrà nominare un medico di partito nel consiglio che intendono costituire a febbraio, per accertare se ci fosse negligenza nelle cure di Maradona e, inoltre, richiedere provvedimenti.L’autopsia ha stabilito che è morto in conseguenza di “edema polmonare acuto secondario a insufficienza cardiaca cronica esacerbata”. Soffriva di “cardiomiopatia dilatativa”.Secondo i risultati degli studi tossicologici, Maradona non aveva alcol o droghe illegali nel suo corpo, sebbene rilevassero farmaci psicotropi. Alcuni erano “aritmogeni”, cioè producevano aritmie, qualcosa che esperti e pubblici ministeri devono ora analizzare per vedere se erano adatti a un paziente con cardiopatia cronica come l’ex allenatore di Gimnasia y Esgrima La Plata

L’indagine della squadra di pubblici ministeri creata con decisione del procuratore generale di San Isidro, John Broyad, si concentra su tre assi principali: se vi sia stata negligenza medica e, quindi, una possibile “morte colposa”; chi era responsabile di questo possibile crimine e se la morte di Maradona avrebbe potuto essere prevenuta

fonte:https://www.clarin.com/