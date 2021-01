Massa Lubrense, Via Partenope fortemente dissestata. Rischio per automobilisti e centauri

Vogliamo accendere i riflettori su Via Partenope, la Provinciale che collega Sorrento con Massa Lubrense. Dal ristorante “Francischiello” in poi la strada si presenta fortemente dissestata con disagi e soprattutto rischi per l’incolumità di chi la attraversa in auto ed in modo particolare con mezzi a due ruote. Dopo l’emergenza di ieri verificatasi in Via Capo, chiusa al traffico per la presenza di un grosso masso pericolante, bisogna focalizzare l’attenzione anche sulla situazione di degrado in cui versa Via Partenope per la quale si auspica possano essere a breve realizzati interventi di messa in sicurezza a tutela dell’incolumità pubblica, considerato che si tratta di un’arteria stradale molto trafficata. Sono anni che, soprattutto i residenti, chiedono che Via Partenope venga interessata da lavori che possano restituire una situazione di sicurezza ma fino ad oggi nulla è stato fatto.