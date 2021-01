Massa Lubrense: un parcheggio per Pastena. Un parcheggio per Pastena. Questo le motivazioni di una delibera di giunta che demanda al settore lavori pubblici del Comune l’individuazione di un area o più aree pubbliche o private da destinare a parcheggi pubblici. Nello stesso provvedimento si dà incarico alla struttura comunale di redigere uno studio di fattibilità tecnico-economico dell’opera.

“Intendiamo risolvere in modo definitivo un annoso problema -sottolinea Giovanna Staiano, vice sindaco ed assessore al turismo- che molti cittadini di Pastena vivono quotidianamente e che negli ultimi tempi mi è stato sollecitato, a più riprese, dai titolari delle attività commerciali e nonché dai titolari delle attività turistiche che in diverse occasioni ho avuto modo di incontrare. Senza dubbio l’incrementarsi delle case vacanze ha comportato un appesantimento del traffico veicolari, con grave ripercussioni soprattutto per le aree di parcheggio, parimenti anche le attività commerciali, divenute sempre più numerose, richiedono una possibilità di sosta temporanea per i propri avventori. Nelle prossime settimane -conclude Giovanna Staiano- la struttura dei lavori pubblici inizierà una serie di sopralluoghi allo scopo di individuare uno spazio pubblico o privato sul quale concentrare l’attività di progettazione”