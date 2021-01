Massa Lubrense, Termini piange la scomparsa del 69enne Antonino Maresca (Scassitiello)

Massa Lubrense. La frazione di Termini in lutto per la scomparsa del 69enne Antonino Maresca detto “Scassitiello”. A darne il triste annuncio la moglie Carmela, i figli Alessandro, Maria Luigia e Valentina, il fratello, le sorelle, i cognati, i nipoti e tutti i parenti che lo hanno amato in questa vita e che ora ne piangono la morte.

Per volontà dell’estinto la salma sarà cremata e riposerà nel Cimitero di S. Maria la Neve.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari per il lutto che li ha colpiti.