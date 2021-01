Massa Lubrense: stamattina partito lo screening di docenti e personale ATA, domani e dopodomani tocca agli studenti. Riportiamo di seguito quanto ha scritto il sindaco di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, Lorenzo Balducelli, sulla sua pagina Facebook:

Stamattina è partito la screening degli alunni insieme a docenti e personale ATA delle scuole di Massa Lubrense, in previsione della ripresa delle lezioni. Hanno effettuato i tamponi in modalità drive in davanti al gazebo di Piazza Vescovado, gli alunni dell’infanzia e delle prime due classi delle primarie dell’Istituto Comprensivo Pulcarelli con i tamponi antigenici donati da MSC e Fondazione Sorrento.

Domani martedì 5 gennaio

dalle ore 9.00 alle ore 13:

ragazzi dell’infanzia e prime due classi della primaria dell’Istituto Comprensivo Bozzaotra.

dalle ore 14.30 alle ore 18:

Nido “Le coccole” e Scuola Paritaria Francesco Gattola

Mercoledì 6 gennaio

dalle ore 9 alle ore 12.30: Istituto Sacro Cuore.

dalle ore 14.30 alle ore 18.00: sezione di Massa Lubrense dell’Istituto Polispecialistico San Paolo.