Massa Lubrense, sospensione del mercato settimanale per emergenza Covid

Il Comune di Massa Lubrense, stante l’emergenza Covid-19 in atto e l’aumento del numero dei contagi sul territorio, ha emesso in data odierna l’ordinanza n. 8 (CLICCA QUI per leggere l’ordinanza) con la quale il sindaco Lorenzo Balducelli dispone la sospensione del mercato settimanale di S. Francesco con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione anche alla luce del fatto che nel mercato non è possibile assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di distanziamento sociale.