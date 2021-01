Massa Lubrense: Situazione drammatica, altri 10 positivi tra cui anche un bimbo di due anni

Massa Lubrense ( Napoli ) . Situazione difficile quella illustrada dal sindaco Lorenzo Balducelli nella Città delle Sirene con gli aggiornamenti sul Covid

” 10 nuovi positivi, tra cui un bimbo di nemmeno due anni e 7 persone collegate a nuclei familiari già colpiti dal virus Coronavirus Covid-19 . 1 nuovo guarito. Sono stati eseguiti 32 tamponi risultati negativi. Sono questi i dati ricevuti questa sera dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 3 Sud.

Attualmente a Massa Lubrense risultano positive 70 persone.

Da oggi è stata attivata su iniziativa dell’assessore alla salute dott.ssa Sonia Bernardo una chat tra i medici di base, i pediatri di libera scelta ed il Comune, dove saranno annotate il numero di richieste di tamponi specificando se si tratta di contact tracing o di sintomatici. In questo modo i medici ed il Comune avranno un quadro aggiornato della situazione e maggiore contezza dell’andamento epidemiologico. Potranno in questo modo essere adottati provvedimenti più tempestivi.

Ringrazio di cuore l’assessore Sonia Bernardo, tutti i medici di base ed i pediatri di libera scelta per la loro adesione all’iniziativa e per il servizio instancabile che in questo periodo di grande difficoltà stanno rendendo alla nostra comunità.”

A dopo gli aggiornamenti Covid da Sorrento a Vico Equense fino a Capri per la Penisola sorrentina oltre al report per la Costiera amalfitana previsti per le 22