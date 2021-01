Massa Lubrense: Situazione drammatica, altri 10 positivi con un bimbo. Il report Covid Penisola Sorrentina e Capri di oggi

Massa Lubrense ( Napoli ) . Il report Covid Penisola Sorrentina e Capri di oggi registra la Situazione difficile illustrada dal sindaco Lorenzo Balducelli nella Città delle Sirene con gli aggiornamenti sul Covid

” 10 nuovi positivi, tra cui un bimbo di nemmeno due anni e 7 persone collegate a nuclei familiari già colpiti dal virus Coronavirus Covid-19 . 1 nuovo guarito. Sono stati eseguiti 32 tamponi risultati negativi. Sono questi i dati ricevuti questa sera dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 3 Sud.

Attualmente a Massa Lubrense risultano positive 70 persone.

Da oggi è stata attivata su iniziativa dell’assessore alla salute dott.ssa Sonia Bernardo una chat tra i medici di base, i pediatri di libera scelta ed il Comune, dove saranno annotate il numero di richieste di tamponi specificando se si tratta di contact tracing o di sintomatici. In questo modo i medici ed il Comune avranno un quadro aggiornato della situazione e maggiore contezza dell’andamento epidemiologico. Potranno in questo modo essere adottati provvedimenti più tempestivi.

Ringrazio di cuore l’assessore Sonia Bernardo, tutti i medici di base ed i pediatri di libera scelta per la loro adesione all’iniziativa e per il servizio instancabile che in questo periodo di grande difficoltà stanno rendendo alla nostra comunità.”

Nel nostro Report Covid Salvo Meta, con tre contagiati al Coronavirus Covid-19, la situazione è stazionaria rispetto a ieri in Penisola Sorrentina mentre l’isola di Capri è praticamente Covid free situazione simile a quella di Cetara in Costiera amalfitana nel report che pubblichiamo nella apposita sezione, ieri la giornata è stata contraddistinta dai dati negativi di Piano di Sorrento

La tabella del nostro Report Covid non ha subito variazioni quindi, in base alle dichiarazioni dei sindaci, fotografa la situazione attuale. Le percentuali sono date in base alla popolazione dell’ultimo dato ISTAT. Non abbiamo il numero preciso di guariti di tutti i comuni e neanche i tamponi totali.