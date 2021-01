Massa Lubrense. Continua la campagna di screening per i residenti in modalità drive in, con i tamponi donati da MSC e Fondazione Sorrento. Domani, sabato 16 gennaio, dalle ore 15.30 fino alle ore 18.00, in Largo Vescovado (di fronte al Comune) possono effettuare il tampone i residenti muniti della informativa compilata scaricabile al seguente link http://www.comunemassalubrense.gov.it/…/informativa.pdf