Massa Lubrense, la minoranza all’attacco per il parcheggio a Pastena. «A Pastena non serve solo il parcheggio, serve attenzione tutto l’anno». Così il gruppo di minoranza Insieme per Massa Lubrense interviene sulla svolta per il progetto che prevede il via libera a un parcheggio. Non manca però una polemica: «L’amministrazione sta iniziando solo adesso a pensare a un parcheggio, tanto che i tecnici comunali ancora non avrebbero individuato l’area da destinare a parcheggio. Ma non esiste già un progetto bello e pronto per dotare Pastena di un parcheggio? Perché non sfruttare ciò che già in passato si era progettato? Oltretutto a Pastena, così come in altre frazioni, non si sente soltanto la mancanza di un parcheggio per i residenti, ma anche l’assenza di una manutenzione costante e quotidiana, che consenta ai cittadini di percepire il decoro urbano» si sottolinea nella nota a firma di Vittorio de Gregorio.

«Sarebbe auspicabile che invece di fare inutili proclami con parcheggi, parchi pubblici e tanto altro, mentre non si è in grado di ottemperare a semplici interventi di routine come la manutenzione dell’illuminazione stradale, si iniziasse a dare priorità agli interessi della comunità, lasciando da parte i soliti calcoli elettorali» si conclude il comunicato della minoranza.

Fonte Metropolis