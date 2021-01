Massa Lubrense, interventi della Protezione Civile per la sicurezza sul territorio

Massa Lubrense. Il Comune, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto che “in mattinata i Volontari della Protezione Civile, in considerazione del brusco calo della temperatura e della probabile presenza di ghiaccio hanno effettuato un sopralluogo sul territorio e, riscontratone la presenza in diversi punti, in particolare in Via dei Campi e Via Leucosia, dove la presenza di sorgive causate dalla copiosa pioggia dei giorni scorsi ne ha determinato la formazione, hanno provveduto a rimuoverlo utilizzando sia lo spargisale di cui è dotato il Pik Up che manualmente con pale e spazzolone. Sono stati utilizzati circa 180 kg. di sale

Dopo la rimozione del ghiaccio hanno provveduto, su segnalazione dei giorni scorsi, a rimuovere un grosso ramo di olivo prossimo a distaccarsi dal tronco, prospiciente la strada, a causa del forte vento che nei giorni scorsi ha colpito il versante sud in particolare la zona di Monticchio”.