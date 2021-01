Massa Lubrense, in due giorni di screening effettuati 680 tamponi antigenici: 9 positivi

Massa Lubrense. Il sindaco Lorenzo Balducelli comunica, attraverso la pagina Facebook del Comune, che sono stati effettuati “due giorni di screening eccezionali in condizioni ambientali proibitive. 149 tamponi antigenici effettuati oggi per i ragazzi delle primarie del Comprensivo Bozzaotra tutti negativi. 531 i tamponi effettuati ieri. Un totale di questi due giorni di screening di 680 tamponi effettuati.

Medici, paramedici, Protezione Civile e Polizia Municipale, coordinati dall’assessore alla salute Sonia Bernardo e dal consigliere delegato alla scuola Antonella Caputo sono stati straordinari. Dovrei dire eroici, ma so che la cosa non gli farebbe piacere. Non è la prima volta che accade che vento, pioggia e freddo non fermino questi nostri volontari che generosamente e gratuitamente si impegnano per la comunità ed in particolare in questi giorni per garantire una apertura delle scuole con maggiore sicurezza.

Ho molto apprezzato le dichiarazioni di compiacimento del capogruppo di Insieme per Massa Lubrense Lello Staiano per l’impegno di questi volontari. Lo ringrazio. Per superare questo brutto momento c’è bisogno del senso di responsabilità di tutti. Spero per questo di poter contare su ognuno di voi. Andiamo avanti”.