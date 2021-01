Massa Lubrense, Giorno della memoria: consegna medaglie d’onore in Prefettura a otto cittadini.

Oggi il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, presso il Palazzo di Governo ha consegnato le medaglie d’onore alla memoria, ai familiari di trentadue cittadini della provincia di Napoli, deportati ed internati nei lager nazisti.

Alla cerimonia, sono stati premiati alla memoria otto cittadini di Massa Lubrense:

Salvatore Aprea, Giuseppe Cilento, Antonio De Simone, Alessandro Fasulo, Alfonso Gargiulo, Mosè Gargiulo, Domenico Mastellone e Luigi Mollo.

Oltre ai familiari era presente in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale il vicesindaco Giovanna Staiano.

Questo il commento del sindaco Lorenzo Balducelli: “Una meritata benemerenza per otto nostri concittadini che hanno patito la sofferenza dell’internamento. Un trattamento non umano che hanno portato nel loro cuore e che ha segnato le loro vite. Oggi questo tributo alla loro memoria che fa onore alle loro famiglie ed a questa terra. Anche Massa Lubrense ha pagato il prezzo della barbarie e dell’atrocità. A noi, proprio in questa Giornata della Memoria, il dovere di tramandare alle nuove generazioni il ricordo di queste persone eroiche e dei loro patimenti così come sta facendo egregiamente tutta la Commissione Pari Opportunità con l’assessore Sonia Bernardo”.