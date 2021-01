Massa Lubrense, eternit abbandonato lungo la strada. Un pericolo da rimuovere

Massa Lubrense. Presso il bivio Schiazzano da più di un mese è presente dell’eternit, scaricato in loco da qualche furbetto che voleva disfarsene senza smaltirlo nel modo dovuto. La segnalazione arriva sui social e viene diffusa anche da Lello Acone, da sempre attento alle problematiche locali. Ricordiamo che l’eternit è un materiale contenente cemento ed amianto e diventa pericoloso per la salute umana quando inizia a degradarsi perché la polvere di amianto si disperde nell’atmosfera. Per tale motivo è obbligatorio non abbandonarlo nell’ambiente ma smaltirlo in modo corretto e secondo quanto la legge prescrive. Ci auguriamo, quindi, che al più presto il materiale in questione venga prelevato dal luogo in cui è stato abbandonato e smaltito in sicurezza.