Massa Lubrense. Disagi alla circolazione per strada chiusa a Sorrento

La strada chiusa a Sorrento all’altezza dell’Hotel Capodimonte, per un masso pericolante, procura gravissimi disagi al traffico in direzione Massa Lubrense. Infatti esso è costretto , quale strada alternativa a percorrere via Colli di Fontanelle , Picco Sant’Angelo, Sant’Agata , per poi raggiungere Massa. Tutti i fornitori di normale routine, come Latte, Posta, Corrieri sono obbligati alla percorrenza alternativa. Un po di chilometri in più, una ora di viaggio in più, sui tempi , potrebbe pure starci. Ma trovare in via Massa Turro , all’altezza del Freedom , una riduzione di carreggiata per 200 metri semaforizzata, incomincia a far lievitare la pazienza e i tempi. Scavi iniziati alle 09.00 di oggi 13 gennaio 2021. I lavori non potevano essere spostati nel tempo? evitando questa straordinaria coincidenza. Inoltre la pianificazione e la progettazione di cosa fare intorno a questo masso in bilico, è in essere, per cui non si possono conoscere i tempi. Per quanti giorni ne avremo?