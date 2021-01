Massa Lubrense, dal 25 gennaio riaprono scuola dell’infanzia, nido e scuola primaria

Massa Lubrense. Il sindaco Lorenzo Balducelli, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica che: “Da lunedì 25 gennaio riprenderanno le attività scolastiche in presenza della scuola dell’infanzia, del nido e della scuola primaria del territorio di Massa Lubrense. Purtroppo il decreto del Tribunale Amministrativo Regionale del 20 gennaio, che ha annullato l’ordinanza della Regione Campania di sospensione di parte delle attività scolastica in presenza, ed oggi con nuovo decreto dello stesso TAR per altro ricorso, hanno reso quasi impossibile l’adozione di provvedimenti restrittivi da parte dei Comuni per le scuole.

Al fine di assicurare maggiore sicurezza per il rientro in classe abbiamo programmato uno screening per gli alunni, i docenti ed il personale ATA delle classi III – IV – V della scuola primaria per sabato 23 dalle ore 14 alle ore 18 e domenica 24 dalle ore 9 alle ore 12.30 in modalità drive-in in Piazza Vescovado con i tamponi antigenici.

Per la scuola secondaria di primo grado (media) e secondo grado, salvo l’adozione di provvedimenti regionali, la ripresa delle attività didattiche in presenza dovrebbe avvenire lunedì 1 febbraio in modo da programmare uno screening per la prossima settimana il cui calendario sarà pubblicato nei prossimi giorni”.