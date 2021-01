Massa Lubrense, continua lo screening. Due nuove date

Continua la campagna screening a Massa Lubrense per contrastare la diffusione del virus.

Prosegue la campagna di screening con i tamponi di MSC – Fondazione Sorrento in piazza Vescovado in modalità drive in.

Due le nuove sedute previste:

MERCOLEDÌ 20 gennaio dalle ore 15 alle ore 18

SABATO 23 dalle ore 10 alle ore 14.

È obbligatorio consegnare il modulo di consenso informato compilato e sottoscritto scaricabile cliccando qui.