Massa Lubrense, alunno di sei anni positivo al Coronavirus: le famiglie di 14 bambini saranno contattate per i tamponi. A darne la notizia è stato direttamente il sindaco di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, Lorenzo Balducelli, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook che riportiamo di seguito:

La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Pulcarelli mi ha comunicato la positività al CoViD – 19 di un alunno di 6 anni che lunedì scorso ha frequentato la prima classe del plesso di Torca. Seguendo i protocolli previsti, l’istituto scolastico ha inviato al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL 3 SUD l’elenco dei 14 bambini presenti in aula lunedì e le 4 docenti della classe. Le famiglie dei bambini della classe saranno contattate dall’ASL per i tamponi di tracciamento. Il plesso scolastico è ora chiuso e sarà sottoposto a sanificazione da una ditta specializzata. Ringrazio di cuore la dirigente scolastica Patrizia Verde ed il personale scolastico per la professionalità con cui hanno operato.