Martian Child, un bambino da amare ( Commedia, Drammatico, 2007, durata: 108 Min)

Un film di Menno Meyjes con John Cusack, Bobby Coleman, Amanda Peet, Sophie Okonedo, Joan Cusack, Oliver Platt e Richard Schiff.

Trama del Film Martian Child – Un bambino da amare: Il film segue le vicende di David Gordon, un noto scrittore che ha perso sua moglie proprio mentre stavano ultimando le pratiche per l’adozione di un bambino, Dennis. Se in un primo momento l’uomo pensa di rinunciare, poi decide di proseguire con le pratiche e diventare finalmente padre. Il piccolo, che ha sei anni, è un ragazzino molto particolare: sostiene di essere un extraterrestre in arrivo da Marte e che per questo deve indossare degli abiti molto pesanti per combattere la poca gravità terrestre e proteggersi dai raggi del sole. A detta di Dennis, lo scopo del suo arrivo sulla Terra è di conoscere tutto del pianeta, fotografando ogni cosa.

Nonostante la stranezza del bambino, David riesce a entrare in confidenza con lui, tentando di farlo adeguare alle regole della società e iscrivendolo a scuola…