Marta Bassino, la regina del Gigante

Marta Bassino, 24enne piemontese di Cuneo, è almeno per il momento e nella specialità del Gigante la regina.

L’italiana sorride e si gode un nuovo successo: dopo il trionfo di ieri a Kranjska Gora l’azzurra anche oggi è in grado di confermarsi. Marta sfoggia un’altra sontuosa prestazione che la pone sempre più in solitaria al comando della classifica di specialità e la fa salire al terzo posto (era quinta) in quella generale di Coppa del Mondo.

Per la sciatrice questo è il quarto successo di stagione su cinque gare disputate e il quinto in assoluto. La Bassino sta dimostrando una forma fisica strepitosa: al termine della prima manche era seconda alle spalle di Mikaela Shiffrin (poi sesta a fine gara)

Nella seconda però, la 24enne, fa la sua gara senza pensare alle avversarie e sul tracciato del tecnico azzurro Paolo Deflorian risulta essere la più veloce e chiude prima con il crono di 2’18”06.

Alle sue spalle da sottolineare la prestazione di Michelle Gisin che raggiunge così il quinto podio in specialità in questa stagione e poi terza a 73/100 la slovena Meta Hrovat.

L’altra italiana Sofia Goggia si piazza settima peggiorando di una posizione la prestazione di metà gara, mentre out nella seconda manche (dopo un deludente 12esimo posto) l’altra azzurra Federica Brignone.

A punti anche le altre italiane in gara: Roberta Midali, Elena Curtoni e Roberta Melesi rispettivamente 23esima, 24esima, 25esima. I colori azzurri possono sorridere e essere contenti visto che l’8 febbraio partiranno anche i Mondiali di Sci a Cortina.

Fonte:Omnisport