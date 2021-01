Mancanze d’acqua a Piano di Sorrento. Ripristino dalle 16 di oggi

Piano di Sorrento. Gori comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune:

Via Maresca

Via Cavone

Via San Massimo

Via Trinità

Via Petrulo

Traversa Petrulo

Via dei Platani

Via Corvo

ed in tutte le traverse della zona

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 16:00 di venerdì 8 gennaio 2021. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.