Maltempo ad Amalfi: abbattuti due grossi alberi alle spalle della passeggiata Longfellow. Continua a far danni il maltempo in Campania ed, in particolare, in Costiera Amalfitana, giunto come ampiamente anticipato dalle previsioni meteo e dalla Protezione Civile della Regione Campania.

Gianluca Laudano, ad Amalfi, ha informato che, a causa degli eventi atmosferici, alle spalle della passeggiata Longfellow, due alberi di grosse dimensioni si sono abbattuti e, con essi, sono rovinati in basso 7/8 metri cubi di massi. “Non so se i tecnici comunali si sono recati sul posto per periziare la zona oggetto del crollo – ha detto -, se lo hanno già fatto chiedo venia. La rete paramassi impiantata recentemente ha retto bene, ma attualmente è colma di materiale ed anche se non sono un tecnico credo che la stessa vada svuotata e controllata, onde evitare danni in caso di un nuovo crollo”.