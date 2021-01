Maltempo: a Cava de’ Tirreni frana in località Petrellosa. Ad informare i suoi concittadini è stato direttamente il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, che riportiamo di seguito:

FRANA ALLA PETRELLOSA

Le copiose piogge hanno causato, stanotte, una frana che ha interessato la strada in località Petrellosa. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco ed il personale ed i tecnici della Protezione Civile comunale con l’Assessore Germano Baldi, per le attività di messa in sicurezza dell’area e di chiusura della strada.