Maiori: uomo di 89 colpito da crisi respiratoria. Da Castiglione mandato a Salerno

Maiori (Costiera amalfitana). Emergenza in codice rosso per un uomo di 89 anni colpito da una grave crisi respiratoria. C’è stata un’accesa discussione all’ospedale a Castiglione di Ravello in quanto è stato detto che lì non devono recarsi i malati di Covid.

A detta degli operatori del 118, però, l’uomo non avrebbe il covid. L’anziano è stato trasferito quindi all’ospedale di Salerno. C’è tanta confusione e disagio, soprattutto per la carenza di personale.