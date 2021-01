Maiori. Un nuovo contagio, si arriva a 60 positivi e ci sono altri 73 tamponi in attesa di esito

Maiori , Costiera amalfitana . Un nuovo contagio, si arriva a 60 positivi e ci sono altri 73 tamponi in attesa di esito. Dopo Ravello in questo momento la situazione di Maiori è la più grave in costa d’ Amalfi. Cetara , che ha usufruito di un numero considerevole di tamponi , rimane covid-zero, rafforzando in noi la convinzione che con una campagna di tamponi, e il rispetto delle regole, si contiene il Coronavirus Covid-19

#𝗖𝗢𝗥𝗢𝗡𝗔𝗩𝗜𝗥𝗨𝗦 , 𝗜𝗟 𝗕𝗢𝗟𝗟𝗘𝗧𝗧𝗜𝗡𝗢 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗖.𝗢.𝗖. 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗖𝗜𝗧𝗧𝗔’ 𝗗𝗜 𝗠𝗔𝗜𝗢𝗥𝗜 – 𝗨𝗡𝗜𝗧𝗔’ 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗 𝟭𝟵

𝗤𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗯𝗼𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗼𝗴𝗴𝗶 𝗟𝘂𝗻𝗲𝗱𝗶́ 𝟭𝟮 𝗚𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟬.𝟭𝟱:

𝗡𝘂𝗼𝘃𝗶 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗶: 𝟭 𝗧𝗮𝗺𝗽𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼: 𝟭𝟲 𝗡𝘂𝗼𝘃𝗶 𝗚𝘂𝗮𝗿𝗶𝘁𝗶: 𝟬

𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗶: 𝟲𝟬 𝗱𝗶 𝗰𝘂𝗶: 𝗔𝘀𝗶𝗻𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗶: 𝟮𝟱 𝗦𝗶𝗻𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗶: 𝟯𝟱

𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 𝘁𝗮𝗺𝗽𝗼𝗻𝗶: 𝟭𝟳𝟬𝟱* 𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗴𝘂𝗮𝗿𝗶𝘁𝗶: 𝟭𝟭𝟭 𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗼𝘀𝗽𝗲𝗱𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗶: 𝟮 𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗰𝗲𝗱𝘂𝘁𝗶: 𝟭

*𝟳𝟯 𝘁𝗮𝗺𝗽𝗼𝗻𝗶 𝗶𝗻 𝗮𝘁𝘁𝗲𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝗶𝘁𝗼

𝗜𝗹 𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝘁𝗲𝘀𝘁 𝗿𝗶𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗲̀ 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗺𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹 𝗖.𝗢.𝗖. 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗠𝗮𝗶𝗼𝗿𝗶 – 𝗨𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗖𝗼𝘃𝗶𝗱 𝟭𝟵 𝗮 𝗳𝗮𝗿 𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗮𝗹 𝟭𝟬/𝟭𝟬/𝟮𝟬𝟮𝟬. 𝗜𝗹 𝘁𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝘁𝗲𝘀𝘁 𝗲̀ 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗮𝗶 𝘁𝗮𝗺𝗽𝗼𝗻𝗶 𝗲𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝘁𝗶 𝘀𝘂 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗮 𝗠𝗮𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝘁𝗶 𝘀𝗶𝗮 𝗱𝗮 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗶.

Sotto il report dei contagi della Costiera amalfitana prima della comunicazione di Maiori