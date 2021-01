Maiori, un dipendente positivo all’Eni Cafè. Fornitura disponibile con self service

Maiori (Costiera amalfitana). Un dipendente positivo all’Eni Cafè. La comunicazione della direzione:

“La Direzione dell’ Eni Cafè comunica ai propri clienti che un nostro dipendente è risultato positivo al Tampone Molecolare relativo al Covid 19. Pertanto visto che abbiamo a cuore la nostra e la vostra salute, vi comunichiamo che domani Sabato, resteremo chiusi per effettuare la dovuta sanificazione degli ambienti e per effettuare i tamponi molecolari a tutti i nostri dipendenti. La fornitura di carburante sarà comunque garantita attraverso il self service. Ci scusiamo per gli eventuali disagi, sperando di ritornare operativi nella giornata di Lunedì 11 Gennaio”.