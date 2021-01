Maiori. Situazione difficile, ricovero per Covid questa sera.

Maiori, Costiera amalfitana. Situazione difficile nella Costa d’ Amalfi in questa che è considerata la “terza ondata”, anche se da noi non c’è stata una prima ondata e sarebbe la seconda, stasera anche un ricovero all’Ospedale di Salerno di una donna di 70 anni Il sindaco di Minori, referente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’ Amalfi , Andrea Reale ha lanciato l’allarme già prima le festività di Natale e continua a far affidamento sulla responsabilità individuale.