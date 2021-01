Maiori. Situazione difficile, ricovero per Covid questa sera. Il totale dei positivi è 52

Maiori, Costiera amalfitana. Situazione difficile nella Costa d’ Amalfi in questa che è considerata la “terza ondata”, anche se da noi non c’è stata una prima ondata e sarebbe la seconda, stasera anche un ricovero all’Ospedale di Salerno di una donna di 70 anni.

A Maiori la situazione sta diventando molto seria, a questa sera , come anticipiamo noi di Positanonews, il totale dei positivi al coronavirus Covid-19 è 52.

Non bisogna drammatizzare, non bisogna opprimere la popolazione o far caccia alle streghe, occorre seguire le misure di contenimento del virus, trovare sistemazioni per i positivi che non possono isolarsi a casa loro in quarantena, come ha fatto Positano dove gli alberghi hanno dato la loro disponibilità, fare maggiori screening e test, modello Cetara, ed essere responsabili.

Il sindaco di Minori, referente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’ Amalfi , Andrea Reale ha lanciato l’allarme già prima le festività di Natale e continua a far affidamento sulla responsabilità individuale.