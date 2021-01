Maiori, scandalo diplomi all’Istituto Flavio Gioia: prescrizione per 33 insegnanti e dirigenti

Maiori (Costiera amalfitana). Dopo un’udienza che si è tenuta la scorsa settimana, sono stati estinti con prescrizione i reati di 33 dirigenti e insegnati dell’Istituto Flavio Gioia di Maiori. Gli imputati sono sotto processo per “diplomi facili” durante l’anno scolastico 2010-2011. Abbiamo sentito l’avvocato Carmine Milo, uno dei legali difensori degli imputati. Ecco cosa è accaduto: nel gennaio 2017, i Carabinieri riuscirono, dopo varie indagini certosine, a scoprire che nella scuola parificata alcuni registri di classe non erano volutamente “aggiornati”, nel senso che gli iscritti, che non erano quasi mai presenti a scuola, nel registro non risultavano come assenti.

Di conseguenza la Procura decise di chiedere che andassero a processo i gestori dell’Istituto e i docenti con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al falso: un totale di una trentina di persone. Gli alunni che invece venivano favoriti dal giochetto sono centinaia. Il Tribunale di Salerno ha dichiarato estinti i reati degli imputati per intervenuta prescrizione. Le motivazioni arriverà entro 60 giorni.