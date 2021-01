Maiori, Russomando a Capone: “Cosa ha fatto di concreto dopo la “manifestazione di interesse…”

Oggi il mio Sindaco ha rilasciato una video intervista.

Mi permetto di suggerirgli un minimo di prudenza in più.

A settembre, diciamo per una banale scivolata, copiò un pezzo di un discorso di Vincenzo De Luca.

A fine ottobre disse al Tg3 regionale che in 15 giorni tutto si sarebbe risolto.

Il 29 novembre, pur ammettendo la possibilità dell’esistenza di asintomatici non individuati, disse che si sarebbero dovuti negativizzare per effetto del distanziamento.

Il 27 dicembre ci invitò a diventare spie con le “delazioni anonime”.

Oggi ha giustificato la chiusura del cimitero perché per andarci bisogna prendere la macchina. Evidentemente non è informato che, siccome siamo “zona gialla”, chiunque di noi può prendere l’automobile ed andare ovunque, anche fuori dal proprio Comune.

Una cosa, invece, forse non la sa.

Nel confinante Comune di Cetara, dal 25 dicembre ad oggi, ci sono zero nuovi contagiati.

Nel nostro Comune siamo arrivati già a 71.

Sarà perché a Cetara furono fatti tamponi al 56% della popolazione e da noi solo al 23% ?

E sarà anche che a Cetara furono messe a disposizione dei positivi, che non riuscivano ad isolarsi bene nelle proprie abitazioni, delle soluzioni alternative?

Perciò, la cosa che più mi angoscia è che stasera ho saputo di anziani contagiati per mancato buon isolamento di familiari positivi.

Vorrei davvero sapere cosa ha fatto di concreto dopo la “manifestazione di interesse” …