Maiori: oggi riaprono le Chiese

A Maiori da oggi lunedì 18 gennaio riaprono ufficialmente le chiese. Lo hanno comunicato in una nota Don Nicola Mammato, Don Gennaro, Don Jean-Jaques e Fra Mimmo. Ecco la nota:

Carissimi,

vi annunciamo che, dopo una settimana di pausa, da domani, Lunedì 18, riprenderanno in presenza le Celebrazioni con il popolo. La Chiusura delle Chiese, così come di altri luoghi aggregativi, ha destato sgomento nell’animo di molti. La strada maestra per evitare tutto ciò resta il rispetto delle norme. Il richiamo alla responsabilità che, in uno con le autorità civili, inoltriamo a tutti voi non è mai da considerarsi superfluo. Concordi in Cristo e in attesa di rivederci, vi abbracciamo nel Signore.