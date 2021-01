Maiori: nuove misure per combattere il Covid. Leggi l’ordinanza

OGGETTO: ADOZIONE Dl ULTERIORI MISURE PREVENTIVE E PRECAUZIONALI PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19.

Il sindaco Antonio Capone ORDINA:

con decorrenza dal 18 gennaio 2021 e fino al 24 gennaio 2021, per quanto in premessa riportato e motivato, sulla base del numero dei nuovi contagi rilevati ed al fine di evitare il propagarsi dell’epidemia, in via precauzionale l’adozione delle seguenti misure di contenimento atte a mitigare il pericolo della diffusione del virus Covid 19:

1. la chiusura dei circoli sociali nonché del parco giochi al fine di evitare l’insorgere di situazioni favorevoli alla creazione di assembramenti di persone;

2. l’obbligo assoluto in capo ai titolari degli esercizi commerciali, relativamente alle categorie merceologiche in attività in forza delle disposizioni regolanti la materia, di garantire accessi contingentati laddove le dimensioni dei locali non assicurino il rispetto del distanziamento dei clienti consentendo pertanto ingressi singoli;

3. lo svolgimento dell’attività didattica esclusivamente con la modalità a distanza per gli alunni degli istituti scolastici di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale salvo la garanzia dello svolgimento in presenza delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/ o con disabilità, su istanza dei genitori;

DISPONE

1. la riapertura del mercato che si svolge settimanalmente sul territorio comunale nella giornata del venerdì, esclusivamente nel rispetto delle vigenti misure igienico-sanitarie e di sicurezza per il contenimento alla diffusione del Covid-19, nonché in osservanza alle seguenti prescrizioni:

– consentire l’ingresso alle rivendite dell’area mercatale attraverso un unico varco di accesso da via Pedamentina e l’uscita attraverso un unico varco verso la via Pedamentina;

– adottare misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare il distanziamento interpersonale;

– controllare gli accessi effettuando la rilevazione, con apposite strumentazioni, della temperatura mediante il supporto di volontari di Protezione Civile/Pubblica Assistenza;

– rispettare l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

– rispettare l’obbligo per gli operatori del mercato di mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni disinfettanti idroalcoliche;