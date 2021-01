Maiori, non ci sono posti dove i positivi possono isolarsi. La riflessione di Gerardo Russomando

Maiori (Costiera amalfitana). Dopo la testimonianza di Erasmo Amato pubblicata da Positanonews, ci si impone una riflessione: non ci sono ancora dei posti dove i positivi possono isolarsi dai propri familiari. A tal proposito riportiamo il commento di Gerardo Russomando con foto annessa.

A Maiori stiamo crollando a pezzi. Un nostro concittadino malato, in un post su Facebook, ha raccontato la sua vicenda.

Innanzitutto, smonta, con il semplice racconto dei fatti, tutte le infamie ai danni suoi e di altri malati ascoltate e lette nei giorni scorsi.

Ma ha scritto anche: “… Il tutto ciò isolandomi in una stanzetta, che lascio solo per andare al bagno (rigorosamente con la mascherina) per non contagiare mia suocera che miracolosamente è negativa non so come visto che non è uscita mai di casa .. “.

Il mio commento, con la sua risposta, lo leggete sotto. Chiedo ed imploro il Sindaco di farci sapere entro stasera cosa sta succedendo. Non servono altre parole.