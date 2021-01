Maiori, lo stato di abbandono delle frazioni nella segnalazione del gruppo “Cambiamo rotta”

Maiori. Il gruppo “Cambiamo rotta”, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, rende noto: «Poniamo all’attenzione dei lettori di fb una problematica rilevante: lo stato di “ABBANDONO” in cui versano le frazioni del comune di Maiori, per anni trascurate dalla politica e ricordate solo in occasione di campagne elettorali. I servizi e le opere pubbliche che vi convergono sono in percentuale minima rispetto a quella di cui beneficia il “centro”, nonostante l’imposizione fiscale sia la stessa. Pur subendo un trattamento di serie B, l’Ufficio Tributi non fa sconti!

Abbiamo accolto la segnalazione di un cittadino di Ponteprimario che denuncia lo stato di usura della strada interna che dalla Provinciale porta alla Chiesa; pavimentazione irregolare, fondo stradale deformato, asfalto rovinato, buche e fossi! A quanto pare a nulla sono servite le continue segnalazioni fatte dai cittadini agli uffici competenti!

Guardando le foto, sembra quasi il ricettario del “delegato alle frazioni” con tanto di buco nell’asfalto antico all’amatriciana, pozzanghere ai 4 formaggi e la grande pizza capricciosa: ce n’è per tutti i gusti!

Ritenendoci l’unico gruppo politico “dissenziente” ci impegniamo ad ascoltare e a dar voce a chi “urla” da anni ma non viene sentito!».