Maiori . Lettera aperta a Sveva Taiani

Mi auguro solo che, così come me fino a ieri, ne’ il Sindaco, ne’ il Parroco e neanche tanti che pure si dicono cristiani, l’abbiano ancora letta.

Per questo motivo, nel giro di poche settimane, anche nella nostra piccola comunità di 5.000 anime abbiamo fatto in maniera repentina tantissimi passi indietro.

Non è la prima volta nella storia dell’umanità ma sempre di più mi sto rendendo conto che la storia non ci ha insegnato finora assolutamente niente.

Tu hai scritto “…sembra che il virus lo abbia portato io dalla Cina”.

Sembra una cosa assurda, ma è proprio così.

È così grande l’ignoranza che effettivamente la stragrande maggioranza dei nostri compaesani lo pensa davvero.

Anzi, per certi aspetti, è addirittura peggio.

Infatti, il Sindaco, invece di spiegare che il virus è arrivato nel nostro Comune a metà ottobre e sta continuando a circolare in maniera sommersa attraverso alcuni di noi che sono semplicemente dei positivi senza sintomi, ha preferito far capire “urbi et orbi” che il virus si era di nuovo autogenerato perché alcuni di noi non avevano rispettato la legge.

Lo so che è una cosa mostruosa, innanzitutto dal punto di vista scientifico ma, ahimè, è la verità.

Perché lo ha fatto non te lo so dire.