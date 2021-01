Maiori: la pioggia non ferma il mercato

Risveglio uggioso in Costiera amalfitana ma la pioggia non ferma il mercato di Maiori, comune amministrato dal sindaco Antonio Capone. Come mostrano le foto di Positanonews, nonostante il tempo non sia dei migliori il servizio prosegue regolarmente e il flusso di persone c’è. Il tutto avviene nel rispetto delle normative anti-covid.

Stando all’ultimo bollettino pubblicato dal Comune di Maiori, il totale dei positivi della città sarebbe di 18 unità. Gli attualmente contagiati in Costiera amalfitana – dati aggiornati alle 23:59 di ieri 29 gennaio – sono invece 91.