Maiori – La didattica a distanza dell’Istituto Alberghiero “Pantaleone-Comite” sale in cattedra con i panettoni di Natale

Maiori, Costiera amalfitana. Apprendere in questo momento, pur restando a casa, risulta alquanto difficile. La didattica a distanza, come valido strumento di comunicazione, contempla le attività tecnico pratiche per garantire il proseguimento delle attività scolastiche. Tramite immagini e audio i docenti mantengono vivo il legame formativo ed educativo con gli alunni.

Nell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pantaleone – Comite” di Maiori le attività non si sono mai fermate, anzi il grandissimo lavoro svolto dal comparto dirigenziale, dagli insegnanti, il personale ATA e gli studenti ha prodotto risultati eccellenti. La didattica a distanza presta limiti oggettivi soprattutto per le attività di laboratorio. Gli studenti dell’Alberghiero per l’indirizzo “cucina”, guidati dal Prof. Carlo Ferrigno hanno elaborato un metodo innovativo tanto da creare un “ristorante a distanza”, realizzando e sviluppando progetti validi per l’enogastronomia, con la promozione di ricette e dolci natalizi. Con le indicazioni del Prof. Ferrigno, gli alunni hanno preparato l’impasto dolce, lievitato, per il panettone classico e rivestito. Una ennesima occasione per analizzare le qualità degli studenti del noto Istituto Scolastico di Maiori, anche con il supporto degli insegnanti di sostegno delle classi coinvolte nella lavorazione del dolce di Natale.

L’Istituto Scolastico “Pantaleone – Comite” rappresenta una risorsa preziosa per la Costiera Amalfitana, poiché al termine del percorso scolastico gli stessi alunni conseguiranno il titolo professionale che offre ai ragazzi la possibilità di inserimento nel contesto lavorativo alberghiero e di ristorazione.

a cura di Michele Vario