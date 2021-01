Maiori, il sindaco Antonio Capone in visita alla Fondazione EBRIS di Salerno

Maiori. Il sindaco Antonio Capone nel pomeriggio di ieri ha fatto visita alla Fondazione EBRIS “European Biomedical Research Institute of Salerno”. Accompagnato dal vicepresidente, il dott. Giulio Corrivetti, il sindaco è stato guidato negli spazi dell’antico monastero che ospita la Fondazione, soffermandosi in particolare ad ammirare il patrimonio storico-archeologico.

Il sindaco Capone ha mostrato inoltre interesse per le attività del CovidLab, dedicato all’analisi dei tamponi per la ricerca dell’RNA virale di SARS-CoV-2. Ha voluto ringraziare personalmente tutto il team del laboratorio per la celerità con cui sono stati processati i campioni provenienti dal suo territorio di competenza.

La Fondazione EBRIS, attraverso la propria pagina Facebook, ringrazia il Sindaco di Maiori e tutti coloro che dimostrano quotidianamente apprezzamento per il loro lavoro consentendogli di svolgerlo sempre con entusiasmo e dedizione.