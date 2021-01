Maiori, il gruppo “Idea Comune”: «Seconda ondata del Covid, ognuno deve cambiare passo»

Maiori. Il gruppo di minoranza “Idea Comune”, con un post sulla sua pagina Facebook, interviene sulla situazione dei contagi nella città della costiera amalfitana: «Per governare la seconda ondata del Covid-19, ciascuno di noi deve cambiare passo; è facile nonché ingeneroso scaricare le responsabilità su chi spetta decidere a livello sanitario e politico. Questa pandemia non risparmia niente e nessuno; ma a patire di più sono le fasce più deboli del nostro territorio: i lavoratori precari e stagionali, i giovani in cerca di lavoro e gli studenti, le famiglie monoreddito, i cittadini con patologie serie e pensionati.

Per dare un contributo concreto da qui bisogna partire:

1) a Maiori ci sono centinaia di nuclei familiari che vivono di lavoro stagionale o precario e non hanno disponibilità economiche per poter sostenere ulteriormente questi gravi disagi, ecco perché non possono essere trascurati;

2) le famiglie monoreddito stentano ad arrivare a fine mese: si deve quindi coniugare il bisogno del nucleo familiare con la problematica Covid-19;

3) i giovani, studenti e non, di questa pandemia conoscono solo le privazioni: non ci sembra giusto additarli anche come superficiali;

4) i cittadini con patologie serie devono sentire le Istituzioni vicine, così come i pensionati, spesso costretti anche alle solitudini.

Adesso chi ha responsabilità operative, chi deve fare le scelte giuste, deve ricordare quello che disse un grande statista, Giolitti: “per gli amici le leggi si interpretano e per gli altri si applicano”. Lo scriviamo perché noi stessi ci facciamo carico del valore morale della massima dello statista. In questa prospettiva criticare un’ordinanza, partecipare ad un tavolo operativo e poi misconoscere i provvedimenti che si adottano, sinceramente appare sterile e senza significato pratico».