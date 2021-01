Maiori, il gruppo Idea Comune chiede maggiori controlli sanitari per personale esterno

Maiori, costiera amalfitana. Il gruppo Idea Comune rivolge al Sindaco Antonio Capone un’interrogazione avente ad oggetto il Covid-19, riportata anche in un post sulla loro pagina Facebook: «Nel corso del nostro “oscuro” impegno per dare un concreto contributo al momento difficile che tutti stiamo attraversando, SEGNALIAMO CHE tutto il personale esterno operativo presso la Miramare Service ed i dipendenti comunali che operano all’esterno del Comune debbano essere più tutelati per l’epidemia in atto.

Molti non ricevono un controllo sanitario o un tampone da diversi mesi. Si invita l’amministrazione ad intervenire.

Il gruppo Idea Comune: Salvatore Della Pace, Marco Cestaro”.